Depois de ter estado reunido na quarta-feira com a direção do Barcelona, Jorge Messi, pai e representante de Lionel Messi, admite que o jogador argentino possa continuar no clube catalão.

Questionado pelo Deportes Cuatro, sobre se admite a continuidade, Jorge Messi foi curto, mas claro na resposta: «Sim.»

À pergunta sobre como correu a reunião, retorquiu com um «muito bem».

Lionel Messi irá agora reunir-se com o pai para analisar as opções, já que o Barcelona não quer deixar o jogador sair sem que entrem 700 milhões de euros nos cofres do clube.