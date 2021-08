O Getafe está interessado em Florentino Luís e nesse sentido apresentou uma proposta de empréstimo do internacional sub-21 português, com opção de compra.

Trata-se de um clube que é do agrado do jovem médio, que pretende sobretudo uma opção onde possa jogar com regularidade, pelo que da parte de Florentino o acordo para seguir para o Getafe é total.

Nesse sentido, e embora a proposta seja também do agrado do Benfica, só falta a autorização final da SAD encarnada para o médio viajar para Espanha. Até esta altura, o «sim» decisivo dos responsáveis ainda não chegou.

Florentino, de 21 anos, esteve na última temporada emprestado ao Mónaco. Esta época foi integrado no plantel de Jorge Jesus, mas ainda não se estreou, tendo estado no banco nos dois jogos frente ao Spartak Moscovo.