A agitação do mercado de transferências começa a fazer-se sentir e a Arábia Saudita mostra que vem, novamente, com tudo.

Se Koen Casteels já foi oficializado como reforço do Al Qadsiah, outro dos grandes nomes das balizas dos últimos anos está perto de mudar-se para o Médio Oriente. Segundo o The Athletic, Wojciech Szczesny vai juntar-se a Cristiano Ronaldo e Otávio no Al Nassr, com um salário anual de 19 milhões de euros.

Mas nem só de jogadores se faz a janela. O mercado dos bancos mexe… e muito.

Mais de um ano depois, Miroslav Klose está de regresso ao ativo, agora para treinar na Alemanha. Já Fernando Torres, outro antigo goleador, subiu de posto no Atlético de Madrid.

