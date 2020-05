O plantel do FC Porto iniciou esta terça-feira a terceira semana de treino após o regresso aos trabalhos no centro de treinos do Olival.

A grande novidade da sessão foi a chamada de Rodrigo Valente, médio de 19 anos da equipa B. Às ordens de Sérgio Conceição continuam Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário, também da equipa secundária dos dragões.

Segundo nota publicada no site do FC Porto, não há qualquer jogador no boletim clínico.