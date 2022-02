Depois de ter trabalhado no ginásio no último treino, o guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, já trabalhou com o restante plantel, mas ainda de forma condicionada.

Desta forma, está ainda em aberto a possibilidade de o internacional sub-21 português poder jogar o clássico de sexta-feira.

No boletim clínico dos dragões consta também o nome de Wilson Manafá, que continua em tratamento a uma grave lesão.

O FC Porto prossegue a preparação do duelo diante do Sporting, esta quinta-feira, com mais uma sessão de trabalhos no Olival.