O Sporting arrancou esta sexta-feira os trabalhos de preparação para a receção de domingo ao Boavista.

Com os titulares do jogo com o Istambul Basaksehir em trabalho de recuperação, Silas chamou aos trabalhos os sub-23 João Ricciulli, Bernardo Sousa e Loide Augusto, bem como o juvenil Vasco Gaspar, guarda-redes de 16 anos.

De fora, em tratamento, continuam Renan Ribeiro, Jérémy Mathieu e Luiz Phellype, este último baixa prolongada.