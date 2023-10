Anatoliy Trubin destacou-se na vitória da Ucrânia frente à Macedónia do Norte, por 2-0, no Grupo C de apuramento para o Euro2024.

O guarda-redes do Benfica fez várias intervenções, destacando-se uma ainda com 1-0 no marcador, a remate de Churlinov.

Na sequência da exibição, Trubin foi distinguido pelos adeptos ucranianos como o Leão do Jogo, ou seja, o melhor em campo.

«É agradável que os adeptos me tenham escolhido como Leão do Jogo, mas o mais importante é que a equipa ganhou. Se fosse possível, este prémio devia ser dividido por toda a equipa. Claro que cometemos erros, mas jogámos como uma verdadeira equipa, como um país unido», disse o guardião no final do encontro, em declarações reproduzidas pelo sport.ua.

Nas redes sociais, o titular da baliza do Benfica destacou igualmente a importância do triunfo deste sábado.

«Uma vitória muito importante para toda a Ucrânia. Mostrámos que somos uma equipa, uma nação!»