Gael Pelletier, presidente do HBC Nantes, revelou este sábado que a sua equipa não está disponível para receber o Chekhovskiye Medvedi da Rússia na 9.ª jornada do Grupo B da Taça EHF de andebol. O jogo estava agendado para 1 de março.



O presidente do clube onde jogam os portugueses Pedro Portela e Alexandre Cavalcanti explicou a sua decisão, recordando o historial de amizade com o Motor Zaporozhye, emblema ucraniano.



«Não queremos receber o Chekovskie Medvedi Moscow Club enquanto a Rússia estiver envolvida num processo de guerra e agressão contra a Ucrânia, mesmo sabendo que os jogadores russos não são de forma alguma responsáveis para esta situação», salientou, em carta aberta.



Desta forma, o HBC Nantes solicitou o adiamento indefinido do jogo.



Recorde-se que o Benfica disputa igualmente o Grupo B da Taça EHF de andebol.