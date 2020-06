O presidente da Federação Portuguesa de Futebol garantiu que a cidade do Porto vai receber uma final europeia nos próximos anos.

«A Champions vem para Portugal em 2020 também porque o Porto organizou de forma irrepreensível a final da Liga das Nações. O Porto, que deveria receber a Supertaça Europeia em 2020, terá uma nova final até 2026: já o garanti junto de Rui Moreira», disse Fernando Gomes em declarações no Palácio de Belém após uma reunião com o Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da câmara municipal de Lisboa e representantes de Benfica e Sporting, clubes que vão receber os «quartos», as «meias» e a final da presente edição da Liga dos Campeões.

Recorde-se que a final da Supertaça Europeia deste ano foi mudada para Budapeste, capital da Hungria. A edição de 2021 vai ser em Belfast (Irlanda do norte), em 2022 vai ser em Helsínquia (Finlândia) e em 2023 vai ser Kazan (Rússia).