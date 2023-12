O Valência foi até ao terreno do Arosa, da terceira divisão espanhola, vencer por 1-0 e garantiu a passagem aos 16 avos de final da Taça do Rei. Thierry Correia entrou aos 82 minutos do encontro.

A partida foi decidida por uma cara bem conhecida do futebol português. Yaremchuk, antigo jogador do Benfica, marcou logo aos oito minutos e colocou o Valência na próxima fase da competição.

Quem também seguiu em frente foi o Getafe, de Domingos Duarte, que foi titular na equipa de Madrid. O conjunto de Jose Bordalas venceu fora de casa o Atzeneta, da terceira divisão espanhola, por 2-1.

Latasa foi a grande figura do encontro, ao bisar. Gorxa fez o único golo do Atzeneta.

O Espanhol e o Castellon eliminaram, respetivamente, o Valladolid e o Real Oviedo e também carimbaram a presença nos 16 avos de final da Taça do Rei.