Antigo jogador do Bayern de Munique, Rafinha joga atualmente no Flamengo, sob o comando de Jorge Jesus.

O brasileiro diz que mantém contacto com alguns antigos companheiros de equipa, como Neuer, Ribery e Vidal, e que eles sabem tudo sobre o mengão.

«Mantenho sempre contacto com eles [Neuer, Ribery e Vidal], eles já sabem tudo sobre o Flamengo. Às vezes mandam mensagem sobre os jogos, até se interessam pelo assunto. Assim é bom, saber que deixamos amizades com tantos jogadores consagrados e saber que mantenho o contacto com eles... amizades que são para sempre», disse, à televisão do clube.

O brasileiro defendeu ainda que a massa associativa do Flamengo é diferente e que o ambiente do Maracanã ajuda muito os jogadores.