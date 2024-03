Álvaro Pacheco perspetivou esta sexta-feira «um jogo equilibrado» entre Vitória de Guimarães e Famalicão, duas equipas «fortes» que se reencontram na 25.ª jornada da Liga.

«São duas equipas fortes que, no início da época, estavam comprometidas com o objetivo de estar acima na tabela. Os resultados do Famalicão não condizem com a qualidade do plantel. Teremos de ser mais fortes em todos os momentos», realçou o timoneiro do Vitória de Guimarães, em conferência de imprensa.

Após o triunfo fora de portas diante do Estoril (1-3), o técnico dos «conquistadores», Álvaro Pacheco espera de um adversário que «gosta de ser associativo», com «dois laterais muito ofensivos, muita profundidade nos corredores e Jhonder Cádiz como referência ofensiva».

Por sua vez, o Vitória continuará com a identidade de «equipa muito compacta», com «um jogo posicional muito forte», negando «tempo e espaço» para o Famalicão pensar o jogo: «Temos de nos manter tranquilos. Quem vê o Vitória ao longo desta época vê-nos a crescer, a ficar mais maduros».

Sem o central Tomás Ribeiro, após ter visto o quinto cartão amarelo, o técnico vitoriano disse confiar em Manu Silva e em Mikel Villanueva. Além disso, mostrou-se confiante na subida de rendimento de Nélson Oliveira, avançado titular após a saída de André Silva para o São Paulo.

«Teve um jogo [com o Estoril] dentro daquilo que pode dar e que também pode ainda crescer. Não aguentou muito tempo a nível físico. Acredito que vai estar melhor para continuar o seu crescimento. Pretendo que continue a divertir-se e a expor o seu potencial, porque ainda tem muito tempo para demonstrar a sua valia, e está no clube certo para o fazer», rematou Álvaro Pacheco.

O Vitória de Guimarães ocupa a quinta posição, com 44 pontos, mais 17 do que o Famalicão, nono classificado. A bola rola no «berço» de Portugal a partir das 20h30 deste sábado e poderá acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.