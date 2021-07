Entrou com o pé direito Pepa no comando do Vitória de Guimarães.

Esta noite, a equipa vimaranense apurou-se para a segunda fase da Taça da Liga ao golear na receção ao Leixões, por 4-1.

Apesar do triunfo vitoriano, até foi a equipa de Matosinhos a entrar melhor na partida: Adewele Sapara deu vantagem aos leixonenses aos 22 minutos, de penálti.

A resposta da formação de Guimarães não se fez esperar. 12 minutos depois, Rochinha fez o 1-1 e levou o jogo empatado para o intervalo.

Na etapa complementar, Diogo Gomes desbloqueou o marcador com um autogolo, à entrada para o quarto de hora final, Bruno Duarte fez o 3-1 final a seis minutos dos 90, e Maga, já nos descontos, fechou as contas em 4-1.

Na segunda fase, o Vitória de Guimarães vai medir forças com o Casa Pia, em Lisboa.

FICHA DE JOGO:

V. Guimarães: Trmal, Sacko, Borevkovic, Jorge Fernandes, Rafa Soares, Handel, André André (Janvier, 62m), André Almeida (Gui, 69m), Rochinha (Herculano, 85m), Marcus Edwards (Maga, 85m) e Estupiñan (Bruno Duarte, 69m).

Leixões: Tiago Silva, Encada, Ricardo Teixeira, Diogo Gomes, Seck, Diogo Leitão (Morim, 75m), Nduwarugira, Wallyson, Kiki (Folha, 90+3m), Sapara (Belkheir, 72m) e Wendel (Papalele, 90+3m).

OS GOLOS DO JOGO: