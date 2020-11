O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, disse nesta sexta-feira que o Sporting está a «ganhar a prova de 100 metros», mas falta ver o comportamento leonino na maratona que é o campeonato português e que proporciona um duelo entre as duas equipas, neste sábado.

«Não estamos só preocupados com travar o Sporting, mas com o crescimento do Vitória, temos vindo a crescer e com pontos. Essa é nossa preocupação, sermos uma equipa mais consistente durante os 90 minutos, se o formos será mais difícil ao Sporting continuar a fazer o seu percurso», declarou João Henriques, na antevisão da receção ao líder e citado pela Lusa.

O técnico dos vimaranenses afirmou ainda que não tem «dúvidas nenhumas do trabalho do treinador» dos leões, Ruben Amorim.

Henriques acrescentou: «Já é algo que está bem identificado, dois clubes diferentes, dinâmicas e ideias muito próprias. Não há dúvidas sobre as individualidades no Sporting, com os reforços que vieram.»

O treinador do Vitória considerou os leões «uma equipa forte» em Portugal.

«Não sei se é o Sporting mais forte dos últimos anos, vamos ver no fim. É um coletivo que está a funcionar, vamos ver é que consistência tem numa maratona como é o campeonato. Na prova de 100 metros está a ganhar, está à frente», argumentou.

João Henriques lembrou que «os campeões nacionais nas últimas épocas tiveram atrasos significativos» e depois recuperaram.