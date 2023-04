O V. Guimarães defronta nesta sexta-feira fora de casa o Boavista, num jogo importante para os minhotos na luta por um lugar de acesso às competições europeias.

Nos últimos três jogos, os vimaranenses somaram apenas um ponto, mas o treinador Moreno preferiu ver o copo meio-cheio e contabilizar as cinco vitórias, dois empates e duas derrotas até agora na segunda volta e tirou a pressão dos ombros dos jogadores. «Os nossos atletas não têm motivos para estarem ansiosos dentro do campo. Se falharem, o responsável é o treinador. Tenho uma administração que me dá um apoio total e umas condições fantásticas para trabalhar. Eles têm de ir tranquilos para dentro de campo. A tranquilidade vai melhorar a nossa qualidade de jogo», apontou na antevisão ao duelo da 27.ª jornada.

Moreno perspetivou um jogo difícil num terreno que disse ser habitualmente complicado para qualquer equipa e elogiou o conjunto orientado por Petit. «Além de jogar de forma diferente, acho que este Boavista tem mais qualidade do que noutras épocas. Queremos melhorar a nossa qualidade face aos últimos jogos. É isso que nos faz estar preparados para o jogo», disse.

Para o encontro desta sexta-feira, o Vitória já poderá contar com Ibrahima Bamba, que dá mais conforto aos minhotos no habitual sistema de 3x4x3. «A equipa sente-se muito mais confortável num sistema em que jogamos desde o início da época. O Bamba está identificado com a posição e já fez muitos jogos. Mas o que eu gostaria era de ter todos os atletas recuperados. Ainda não é possível, mas estamos mais perto», afirmou.