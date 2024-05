O treinador interino do Vitória de Guimarães, Rui Cunha, revelou que «é um orgulho enorme e uma responsabilidade» liderar o clube do qual é adepto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arouca.

Na ocasião, o técnico reconheceu ainda que «este não é o cenário ideal», depois da saída de Álvaro Pacheco do comando da equipa a meio da semana, em litígio com o presidente dos vitorianos.

«Não é o cenário ideal, como todos sabemos. Sou trabalhador do clube, faço parte da estrutura e, quando me lançaram o desafio para fazer este último jogo, o clube precisava de mim. Com sentido de missão, vou tentar fazer o meu melhor, juntamente com os jogadores, para conquistar os três pontos», afirmou.

Aos 31 anos, Rui Cunha vai orientar o Vitória num jogo em que a formação de Guimarães pode atingir o recorde de pontos da sua história na Liga. O timoneiro, questionado sobre a possibilidade de esta partida projetar a sua carreira, frisou que o importante é que «os jogadores estejam bem».

«A pressão é completamente diferente de uma equipa A para um escalão de formação, mas a forma de estar no treino é a mesma. Os jogadores conhecem-me há dois anos. Trabalho com eles desde que o Moreno assumiu a equipa principal [na época 2022/23]. Em três dias, não dá para mudar grande coisa. Será aquilo que foi nos últimos jogos.»

Houve ainda espaço para elogios ao adversário: «Já não têm o Mujica, que acrescentava muito à profundidade, mas terão outro jogador que possa fazer essa função. Preparamos o jogo da melhor forma. Sinto que o grupo está focado e preparado para todos os cenários.»

O Vitória de Guimarães joga em casa do Arouca este sábado, a partir das 15h30.