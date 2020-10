O Vitória Guimarães garantiu a contratação de João Henriques para o comando técnico da equipa principal. O treinador vai substituir Tiago Mendes, assina por dois anos (até 30 de junho de 2022) e será oficializado esta segunda-feira na Cidade-Berço.

Recorde-se que Tiago Mendes se demitiu durante a última semana, ao fim de apenas três jogos no clube, por discordar da abordagem que o V. Guimarães teve ao mercado de transferências.

João Henriques, de 47 anos, volta assim ao ativo, ele que na época passada conduziu o Santa Clara ao nono lugar do campeonato. No currículo conta também com passagens por Paços Ferreira, Leixões e Fátima.