O Sporting acertou com o V. Guimarães a transferência de Miguel Luís, que vai mudar-se de imediato para a Cidade Berço. Os dois clubes, segundo adiantou a TVI24 e confirmou o Maisfutebol, dividem o passe do jovem jogador em partes iguais: Sporting e V. Guimarães fica cada um com 50 por cento do passe.

Miguel Luís é um médio centro de 21 anos, natural de Coimbra, que deu os primeiros passos na Académica e que fez toda a formação no Sporting, clube ao qual chegou com dez anos. Durante as últimas onze temporadas, o jovem médio vestiu sempre a camisola do Sporting e treinou sempre em Alcochete.

Deixa o Sporting depois de 21 jogos apenas na equipa principal, sete dos quais foram na última temporada. Desde que Ruben Amorim chegou a Alvalade, de resto, Miguel Luís teve muito poucas oportunidades e entretanto até deixou de integrar o plantel principal. Segue-se agora o V. Guimarães.