Luís Loureiro, treinador do Vitória de Setúbal, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Casa Pia (0-1), no Estádio do Bonfim, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

Segundo jogo à frente do Vitória, fez frente a uma equipa da Liga, já tem uma equipa à sua imagem?

- Sei aquilo que quero para equipa do Vitória, hoje, à parte do resultado, a equipa está a aproximar-se do que quero. É esta a alma que quero da equipa, independentemente do adversário que defrontarmos. Temos de respeitar o adversário, mas é isto que queremos para a equipa.

O Vitória tem história na Taça, acha que a equipa honrou a camisola?

- Não acredito muito em vitórias morais, perdemos por 1-0 e, com todo o respeito pelo Casa Pia, mas aquilo que honrámos foi a camisola do Vitória e o peso que o Vitória tem na competição, mas não estou satisfeito com o resultado.

Zequinha ficou no banco, está mais focado no campeonato? Fez alguma gestão?

- Estamos a falar de uma equipa da Liga 3 fazer gestão contra uma equipa da Liga? Estou à procura do melhor onze para cada jogo e aquele que era o melhor onze foi o que entrou. Acabámos por sofrer um golo muito cedo, foi um lance caricato, até acho que foi autogolo, e isso condicionou um bocadinho a nossa estratégia. Não houve qualquer gestão, jogou o melhor onze.

Segunda parte, boa resposta? Acreditava que podia levar o jogo para prolongamento?

- Achava, por isso fiz as alterações. Tivemos ocasiões para fazer golo, não o conseguimos, há que continuar a trabalhar que a bola vai acabar por entrar com toda a certeza. Não acredito muito em sorte ou azar, acredito mais no trabalho.

Rodrigo Mathiola entrou e acabou por sair. Lesionou-se?

- O Rodrigo lesionou-se. A responsabilidade é minha, sabia o risco que corria. Ele tinha acabado de recuperar de lesão, mas entendi que naquele momento valia a pena correr aquele risco. Ele estava bem, infelizmente lesionou-se novamente.