Álvaro Pacheco foi confrontado esta quinta-feira com as acusações de antijogo do Vizela no empate na Luz (1-1), na última jornada, mas rejeitou-as e até destacou que os minhotos fizeram uma exibição «fantástica», elogiada, até, por Nélson Veríssimo.

«O meu colega elogiou a nossa prestação e a qualidade do nosso jogo. Fomos uma equipa que fez 20 remates, que fez o recorde de cruzamentos, que colocou o Benfica a jogar em transição até aos 70 minutos. Quem analisa o jogo friamente, percebe que fizemos uma exibição brutal», afirmou.

O técnico do Vizela falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, tendo projetado um encontro «fantástico», perante um adversário que tem «como filosofia o jogo de ataque» e que «está a crescer».

«A nível exibicional, temos estado bem. Mas, nesta fase, é também importante conquistarmos pontos. Temos de ser uma equipa inteligente, porque o Famalicão é uma equipa muito agressiva sem bola, que fecha bem os espaços, quer no corredor central, quer nos laterais. Temos de ser muito criteriosos com bola», vincou.

O timoneiro vizelense referiu ainda que o Famalicão joga com «muita largura» em posse de bola e pediu à sua equipa para estar «no máximo», para levar de vencido um oponente que tem aliado «bons resultados e boas exibições» sob o comando de Rui Pedro Silva.

O jogo com os famalicenses vai ser especial, com bandeiras azuis e amarelas do município nas bancadas, para assinalar o dia da elevação a concelho. De resto, Álvaro Pacheco considerou que a presença dos adeptos será «determinante» para o «sucesso» da equipa.

O Vizela, 14.º classificado da Liga, com 25 pontos, recebe o Famalicão esta sexta-feira, 12.º, com 27, a partir das 20h15.