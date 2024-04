Rubén de la Barrera não baixa os braços enquanto matematicamente for possível almejar a manutenção do Vizela na Liga. Ainda que segure a «lanterna vermelha» – e possa ser já despromovido este fim de semana – o técnico espanhol aponta à vitória, em casa, diante do Rio Ave, em encontro da 31.ª jornada.

«Infelizmente não dependemos de nós. Independentemente das circunstâncias, não baixamos os braços. Cada dia que passa é um novo desafio para crescer, para evoluir. Vai ser assim até ao último dia em que eu treine», começou por dizer, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

No comando técnico do Vizela desde dezembro, quando rendeu o compatriota Pablo Villar, o timoneiro dos vizelenses diz-se tranquilo.

«Dou a minha vida pelo clube e por cada jogador. O trabalho que estamos a fazer é bom, mas os resultados não surgem. Acho que estamos em condições de disputar todos os pontos que restam jogar», reiterou.

Quanto ao Rio Ave, Rubén de la Barrera antevê dificuldades diante de um adversário que ainda não garantiu a manutenção na Liga.

«Têm identidade, reforçaram-se bem em janeiro e os resultados revelam a qualidade. Têm boa circulação de bola, são inteligentes nos processos e têm capacidade para saber gerir os esforços. Mais do que a fortaleza defensiva é a solidez do jogo que lhes permite sofrer poucos golos. Têm dificuldades para ganhar de forma assídua, mas também impedem os rivais de ganhar com facilidade», concluiu Rubén de la Barrera.

No último lugar, com 21 pontos, o Vizela recebe, a partir das 15h30 deste sábado, o Rio Ave (11.º), com 31 pontos. Ao leme do encontro estará o árbitro Hélder Malheiro.

Siga esta partida, ao minuto, no Maisfutebol.