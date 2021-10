A polémica em torno da relação de Mauro Icardi com Wanda Nara fez recordar outros casos de escândalos amorosos no mundo de futebol.



Nos últimos dias, o casamento entre a ex-mulher de Maxi López e o jogador do PSG esteve por um fio devido a uma troca de mensagens íntimas entre Icardi e a atriz argentina China Suárez.



Já com acordo para o divórcio, o amor venceu no fim. «Tendo tudo, não tenho nada se não estiver com ele. Estou certa de que este mau momento que atravessámos vai fortalecer-nos como casal e família. O mais importante é que os dois tivemos a liberdade de pôr fim à nossa história de oito anos, mas com a alma cansada de chorar voltámos a escolher-nos», salientou Wanda.



Recorda-se de outras traições, polémicas, confusões entre jogadores e até casos em tribunal?



VEJA AQUI 10 ESCÂNDALOS AMOROSOS NO MUNDO DO FUTEBOL.