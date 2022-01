A Académica anunciou esta quarta-feira a contratação de Wewerton, jovem de 19 anos que chega proveniente do Flamengo.

Em comunicado, os estudantes informam que o avançado brasileiro chega por empréstimo de uma temporada e meia, com opção de compra.

Para já, esclarece a Briosa, Wewerton vai integrar a equipa de sub-23.

Para a equipa principal, chega João Diogo, antigo jogador do Marítimo, do Estoril e do Belenenses, por exemplo.

Até agora no Camacha, o lateral-direito assinou contrato com o emblema da II Liga até ao final da época.