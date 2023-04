O Hadjuk Split derrotou o AC Milan por 3-1, nas meias-finais da Youth League, e vai defrontar na final o AZ Alkmaar.



Em Genebra, na Suíça, a primeira parte da partida terminou sem golos. Foi preciso esperar 51 minutos pelo primeiro golo da partida anotado por Gere Vrcic. Os croatas ampliaram o marcador aos 69 minutos por intermédio de Rocas Pukstas.



O Hadjuk Split confirmou, em definitivo, o apuramento para a final com o 3-0 assinado por Simun Hrgovic aos 76 minutos. O melhor que o Milan conseguiu foi chegar ao golo de honra por Kevin Zeroli, já nos dez minutos finais.



Os croatas vão defrontar o AZ Alkmaar, equipa neerlandesa que afastou o Sporting no desempate por penáltis. A final da Youth League está agendada para as 17h00 da próxima segunda-feira.