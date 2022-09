Antes dos graúdos, os miúdos.

O Sporting iniciou esta manhã a caminhada na Youth League com um empate a uma bola frente ao Eintracht Frankfurt, em jogo da primeira jornada do grupo D.

Na Alemanha, foram os jovens leões quem entraram melhor na partida. Depois de algumas aproximações, ainda que tímidas, à baliza adversária, Rodrigo Ribeiro passou esse domínio para o papel ao minuto dez. E com nota artística.

O melhor do lance foi o passe picado de Mateus Fernandes para Samuel Justo, mas a finalização de Ribeiro, depois de receber de peito, também não fica nada atrás.

Com a vantagem conseguida cedo, a equipa de Alvalade cedo também se pôs no controlo de um jogo disputado quase sempre num ritmo morno.

O Eintracht aqui e ali ia tentando ferir a baliza de Diogo Pinto, mas a pouca inspiração dos homens da frente não ajudou. Do outro lado, o Sporting também não forçou muito e só Essugo, de meia-distância, ameaçou o 2-0.

Schafer empatou, Mané e Ribeiro desperdiçaram

Na segunda parte, no entanto, a situação mudou, e nem foi preciso o Eintracht forçar muito – apesar de, isso sim, ter havido uma melhoria exibicional.

Aos 62 minutos, a defensiva verde e branca foi apanhada em contrapé e Schafer, depois de um grande pormenor sobre Diogo Pinto, restabeleceu a igualdade.

Faltava meia-hora para jogar e nessa meia-hora o Sporting voltou a ser a equipa mais perigosa em campo. Desta vez, porém, os pupilos de Alvalade não conseguiram traduzir essa acutilância para o marcador.

À entrada para o último quarto de hora, Isnaba Mané teve nos pés o 2-1, mas quase com a baliza aberta, acertou num defesa adversário. A dois minutos dos 90, foi Rodrigo Ribeiro quem teve a oportunidade de bisar: sozinho, o avançado cabeceou à figura do guardião do conjunto germânico.

Feita as contas, o Sporting leva um ponto nesta estreia na Youth League. Não é um resultado brilhante, mas também não é grave.

Mais logo é a vez dos graúdos entrarem em ação.