Após o apuramento do Benfica para a final da Liga Europeia de andebol, Chema Rodríguez, treinador das águias disse que, diante do Magdeburgo, a equipa portuguesa ia tentar «um milagre».

E é fácil perceber a razão pela qual o técnico espanhol escolheu esse termo.

Não é apenas por se tratar do detentor do título. Nem por ser uma equipa que já conquistou a Liga Europeia por quatro vezes. Nem tão pouco estar imbatível no percurso até à final, com 13 vitórias e dois empates. Não é por ser «apenas» o líder da Bundesliga, o campeonato mais forte do mundo, com seis pontos de vantagem a três jornadas do fim. Ou por nos últimos 17 anos, as equipas alemãs terem conseguido vencer 16 (!!!) edições da prova.

A referência ao «milagre» não se justifica por nenhum destes factos isolados. Mas sim pela soma de todos eles.

O Magdeburgo é um «gigante» do andebol. E o Benfica está pela primeira vez na final desta prova e é a primeira equipa portuguesa a conseguir tal feito.

Terá do seu lado o maior apoio das bancadas por jogar em Lisboa e o embalo por ter contrariado de forma clara o favoritismo dos polacos do Wisla Plock na véspera, com um exibição irrepreensível.

Será suficiente para alcançar o «milagre»? A resposta surge a partir das 18h e pode ser acompanhada AO MINUTO no Maisfutebol.