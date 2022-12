Luís Frade, jogador português do Barcelona, em declarações na zona mista, após a vitória sobre o Sporting, que vale ao conjunto catalão o apuramento para a final da Supertaça Ibérica de andebol.

«Já estávamos à espera destas dificuldades. O Sporting joga bem, tem jogadores destemidos, com desejo de jogar mais, seja com quem for. Na primeira parte, mesmo fazendo as coisas bem na defesa, faltou-nos ser um pouco mais fortes e o guarda-redes não ajudou muito. Não sei se foi desleixo nosso, mas foi muito mérito do Sporting.

Depois, na segunda, o Gonzalo [Pérez de Vargas] fez o que fez [14 defesas], e fomos buscar o jogo.»

[sobre a final com o FC Porto]

«Vai ser um jogo completamente diferente, frente a jogadores mais pesados e fortes, habituados a jogar com mais contacto. Vai ser outro jogo muito difícil. Vai ser um quebra-cabeças para nós».

[estava perto de André José quando ele se lesionou]

«Isto é a bruxinha. É uma situação muito complicada. Ele estava a começar a voltar há um mês e meio e são coisas que não conseguimos controlar. Espero que lhe corra tudo bem, que recupere com cuidado e que rapidamente possa estar aí outra vez. Só lhe posso enviar o máximo de força e estou aqui para o que ele precisar.»