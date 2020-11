Antoine Griezmann respondeu às críticas de que tem sido alvo no Barcelona.

«Desde a minha apresentação que disse que queria falar em campo, mas agora é altura de esclarecer algumas coisas. Aceito críticas, porque sei que não estamos a ver o melhor Griezmann. Mas às vezes são demais. Preciso da ajuda de todos. Como não falo, nem peço que falem por mim, torno-me num alvo fácil no Barcelona», disse o jogador francês em entrevista ao programa de Jorge Valdano.

«Em ano e meio tive três treinadores, cada um com o seu estilo, uma pandemia pelo meio, isso dificulta a adaptação. Há candidatos à presidência que falam sobre mim. Já me chegam as minhas coisas, para ter ainda de pensar nos que falam se sou ou não uma boa contratação para o Barcelona», apontou.

Griezmann reconheceu que, quando chegou ao Barcelona, «podem ter existido comentários negativos no próprio balneário e na imprensa porque tinha rejeitado o Barcelona no passado, mas queria resolver isso no campo.»

«Falei com Messi quando cheguei e ele disse-me que ficou lixado e magoado porque recusei o Barcelona da primeira vez e ele tinha feito comentários públicos a elogiar-me, mas que, enquanto eu estiver na equipa dele, estará comigo até à morte, e é isso que eu noto», garantiu.

O jogador francês comentou ainda as declarações do ex-empresário Éric Olhats, que diz que Leo Messi é o grande culpado pela falta de rendimento de Griezmann e fala em «regime de terror». «Não tenho relação com Eric desde que me casei, mas, como e não falo publicamente, ligam-lhe e ele fala, e diz coisas que me podem prejudicar.»

«O Leo sabe que eu lhe tenho muito respeito e aprendo com ele. E o meu tio [que também falou sobre Messi] não sabe o que se passa no futebol. Eu disse isto tudo ao Messi para que ele saiba e esclarecemos tudo», acrescentou.