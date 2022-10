Cadeados nos portões, ameaças de terminar o contrato para a cedência do estádio Municipal. O Arouca e a autarquia estão em guerra aberta.

No final do jogo contra o Famalicão, Armando Evangelista abordou a situação e saiu, naturalmente, em defesa do clube, além de ter pedido união entre as duas partes.

«Haveria mais êxito se trabalhassem em conjunto. Conheço só uma realidade: a do Arouca. O que sei é que o presidente trabalho muito para dar as condições que um clube de I Liga deve ter. Ele faz das tripas coração para termos condições os resultados que tivemos hoje, por exemplo. Não é um clube fácil. Este clube é representativo de uma região, uma região isolada. O Arouca já deu muito ao município. Falo por mim. Conheci Arouca quando comecei a acompanhar o clube na II e I Ligas. Uma maior ajuda seria bem-vinda. O presidente merecia, não é fácil perante tantas dificuldades, ele dar-nos as condições que dá. Dá-me a sensação de que é um homem isolado e que merecia mais ajuda para levar este barco para a frente. Ele tem feito muito pelo município de Arouca», referiu, na conferência de imprensa pós-jogo.