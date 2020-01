«Até ao fim» é uma rubrica do Maisfutebol que visita adeptos que tenham uma paixão incondicional por um clube e uma história por contar. Críticas e sugestões para spereira@mediacapital.pt

A última semana trouxe para as notícias uma saudável loucura: um adepto do Benfica tinha prometido correr um quilómetro nu se o clube contratasse Weigl e o próprio Weigl desafiou o referido adepto a cumprir a promessa. O que foi feito na madrugada desta terça-feira.

Mas afinal quem é o adepto?

Ora bem, chama-se Duarte Mendes, tem 19 anos, vive na Encarnação, em Lisboa, e estuda no segundo ano do curso de gestão, no Instituto Superior de Economia e Gestão.

Para além disso, diz em conversa com o Maisfutebol, é um benfiquista suave.

«Sou um benfiquista normal. Às vezes vou ao estádio, outras vezes vejo os jogos em casa, quando há festejos vou ao Marquês e à Câmara, às vezes vejo modalidades, mas não mais que isso», conta.

«De onde vem esta paixão? Foi-me incutida pela família. Toda a minha família, pais, avós, tios, é benfiquista e não havia como não ser também. Mas desta dimensão foi seguramente a maior loucura que fiz pelo Benfica. Nunca tinha feito nada semelhante.»

Feito este esclarecimento, interessa então saber como tudo aconteceu.

«Na verdade, começou por ser uma brincadeira. Ninguém esperava que o Julian Weigl viesse para o Benfica e eu na brincadeira tweetei que se ele viesse corria um quilómetro nu. Creio que estava em casa, vi os primeiros rumores e decidi deixar aquela promessa em jeito de brincadeira. Nunca imaginei que o próprio Weigl me fosse responder», refere.

«Só que isto tornou-se público quando o Weigl me respondeu, toda a gente começou a falar e eu tive de correr mesmo um quilómetro nu. Já nem contava cumprir o desafio, porque o tweet foi feito muito antes de começarem os boatos mais fortes.»

Ora depois de Weigl responde, Duarte Mendes sentiu que não tinha escapatória possível. Por isso o passo seguinte foi começar a preparar a logística necessária para cumprir a promessa.

«Juntei um grupo de amigos, alguns para filmar e planeámos como fazer aquilo. Cumprimos a promessa à uma da madrugada, aqui na minha zona da Encarnação, em Lisboa. Juntámo-nos quinze minutos antes, preparámos o discurso que começa o vídeo e depois divertimo-nos», diz.

«Foi uma brincadeira saudável. Felizmente correu tudo bem e não acusei nada de saúde depois, nem gripe, nem constipação, nãda. Senti muito frio, as temperaturas de janeiro são agrestes, mas tínhamos levado mantas e bebidas quentes para me aquecer depois de terminada a corrida.»

A história não acabou, porém, na madrugada de terça-feira, depois de concluída a corrida de um quilómetro pelas ruas da Encarnação, na capital portuguesa. É que Weigl já deu os parabéns ao jovem de 19 anos pela coragem e prometeu-lhe uma camisola oficial do Benfica.

«Já está apalavrada a camisola e se tudo correr bem vou recebê-la. O agente dele entrou em contacto comigo para me dizer isso. Até agora não tenho mais informações, só me disseram que me iam dar uma camisola, por isso é só esperar pela forma como me vai ser entregue.»

Certo, certo, é que um tweet deixado em jeito de piada para amigos, num dia como outro qualquer, no recato do lar, ultrapassou todas as fronteiras mediática imagináveis.

«Isto está uma loucura. Inclusivamente a passar no telejornal nacional», suspira Duarte.

«Nunca imaginei. Uma loucura. Já tinha dito a amigos mais próximos que se ele viesse o faria mesmo, mas estava a pensar fazê-lo a uma escala mais pequena. Quando o Weigl me respondeu, não tive hipótese. Acho que ele se não me tivesse respondido, tinha feito a corrida mas só para amigos próximos, depois de ele responder...»

Mas uma coisa é certa: Duarte Mendes tem-se divertido a sério com isto tudo.

