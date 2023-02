É com «profundo pesar e consternação» que o Rio Ave reage à notícia da morte de Christian Atsu, que representou o emblema de Vila do Conde em 2011/12, por empréstimo do FC Porto.

«É com profundo pesar e consternação que recebemos hoje as notícias do falecimento de Christian Atsu. A família rioavista associa-se à dor de familiares e amigos do Atsu, bem como das milhares de vítimas da tragédia na Síria e Turquia. Até sempre, Atsu», escreve o Rio Ave.

O corpo do internacional ganês do Hatayspor foi retirado dos escombros nas últimas horas, mas infelizmente já sem vida. Morre aos 31 anos, vítima do sismo na Turquia.

Para além do Rio Ave, também o FC Porto já reagiu à morte de Atsu.