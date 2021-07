Hasan Cetinkaya, empresário do jogador dinamarquês Martin Braithwaite, mostrou-se agastado com os rumores que dão conta da intervenção de Jorge Mendes numa eventual transferência do avançado para o Wolverhampton.

«O Jorge Mendes não tem nada a ver com o Martin Braithwaite, isso é tudo falso. Jorge Mendes não tem jogadores no Barcelona. Ele que se concentre no Wolverhampton, mas eu é que trato dos meus jogadores no Barcelona», atirou Cetinkaya.

O empresário do jogador de 30 anos garantiu, também, que o avançado continuará ao serviço do Barça.

«O Martin joga no maior clube do mundo, com um dos treinadores mais importantes do mundo. Desde o primeiro dia que supera as expectativas quanto a tempo de jogo e está muito contente. Foi um dos melhores jogadores do Europeu passado e continuará no Barcelona», completou o empresário.