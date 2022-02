Ousmane Dembélé esteve com um pé e meio fora do Barcelona no mês passado.

Depois de vários meses a negociar a renovação de contrato, as duas partes não chegaram a acordo e o diretor do futebol dos catalães afirmou mesmo a 20 de janeiro que o internacional francês tinha de sair naquele momento do clube.

Ora, isso não aconteceu, e Dembélé vai ser opção até ao final da época, altura em que chega ao fim o seu contrato com o Barça.

«De certeza que vai ajudar-nos muito até ao final da temporada porque é um grande jogador. É mais um do plantel e jogará quando for preciso e quando acreditarmos que pode ajudar-nos a competir e a ganhar», disse Xavi, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nápoles, citado pelo Sport.

De resto, e apesar dos assobios dos adeptos ao extremo gaulês, o técnico garante que este pode jogar em Camp Nou: «Não descartamos que possa jogar em casa ou fora. Ele jogar não depende de como treinam os jogadores ou de quem está melhor ou pior. Ele pode jogar. Já jogou com o Espanhol e ajudou-nos muito durante 20 minutos.»