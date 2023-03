O Benfica é líder da I Liga com dez pontos de vantagem para o FC Porto a nove jornadas do fim e está nos quartos de final da Liga dos Campeões e o momento da equipa na prova nacional e na europeia permitiram, no entendimento do lateral Alejandro Grimaldo, que se formasse uma «onda benfiquista gigante».

«É claro que agora se formou uma onda. Uma onda benfiquista gigante. Nota-se no ambiente. É como se entrássemos no campo já a ganhar», afirmou Grimaldo, em declarações aos canais do clube, publicadas ao início desta tarde.

O espanhol, que tem sido um dos pilares da equipa, frisou que o «objetivo é o campeonato», mas não esconde ambições na Liga dos Campeões.

«Sabemos que o nosso objetivo é o campeonato, mas também sabemos que temos uma equipa forte, que a equipa técnica e o plantel que temos este ano têm de ser aproveitados e sabemos que na Liga dos Campeões somos um adversário que já alcançou os quartos de final. É uma conquista grande, porque estamos entre as oito melhores equipas da Europa, mas como já disse temos ambição. Vamos passo a passo, mas vamos deixar o tema por aqui e ver o que vai acontecer», declarou, reconhecendo o valor dos adversários que estão na liga milionária.

«Sabemos que as equipas que aqui chegaram são das melhores do mundo e vai ser complicado, mas estamos aqui entre os oito primeiros da Europa e estamos aqui para lutar e tentaremos passar às fases seguintes», observou, falando também do trabalho individual em prol do coletivo.

«Já nos conhecemos há muitos anos, conhecemo-nos dentro de campo e isso é uma ajuda. Sou lateral, jogo numa linha de quatro, trabalhei muito a nível defensivo, mas é evidente que o meu ponto forte sempre foi dar assistências e marcar golos. Trabalhei muito no último passe, como se tem visto nos últimos anos», notou.

Grimaldo e os livres: «Comecei a ganhar-lhe o jeito e fui melhorando»

Em 2022/23, Grimaldo leva cinco golos, quatro deles apontados de livre direto, especialidade que diz que foi trabalhando ao longo do tempo.

«Já o fazia muitas vezes nos treinos. Rematava, falhava, rematava, falhava, até que comecei a ganhar-lhe o jeito e fui melhorando. Esta época tive a oportunidade de marcar quatro livres diretos. Esperemos que venham a ser mais», referiu Grimaldo, recordando o golo de livre ao Maccabi como um dos «melhores».

«É um dos melhores, marcar esse golo num palco como a Liga dos Campeões fez com que se tornasse, possivelmente, um dos melhores da minha carreira, mas há outros de boa memória para mim e creio que estaria a disputar o top-3 (risos)», referiu.

O lateral de 27 anos falou ainda da forma como bate a bola nos livres. «É um método peculiar, não? Não é a mais fácil, mas como disse levo muitos anos a treinar. É um gesto com a partir interior do pé, em que dás um efeito à bola. É difícil explicar como se faz, mas é um remate com o interior do pé e quando levantas a perna travas um pouco, assim que tocas na bola, travas. É um movimento que faz com que a bola desça no último momento», explicou.

O festejo dedicado à filha

No golo marcado em casa ao Maccabi, Grimaldo festejou com o polegar esquerdo na boca e a bola debaixo da camisola, numa celebração em nome da filha e da sua esposa.

«Há alguns meses que sabia que iria ser pai e era um golo que queria dedicar à minha filha. Ela já tem três meses, mas foi um golo para ela e para a minha esposa. É uma coisa que lhe irei explicar, tenho as fotos e os vídeos guardados, foi para ela, foi num palco incrível, em casa, com 60 mil adeptos, na Liga dos Campeões. Vou lembrar-me sempre», disse.