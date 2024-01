Ryan Lowe, treinador do Preston North End, antiga equipa de Álvaro Fernández, mostrou-se satisfeito com a mudança do defesa espanhol para o Benfica. O técnico da equipa inglesa, citado pelo Lancashire Post, lembrou que no ano passado não havia muitos clubes interessados no lateral-esquerdo, mas que o Preston North End ajudou Álvaro Fernández.

«Tive uma pequena conversa com ele através de mensagens. O mérito de ser transferido por aquele dinheiro é dele. Não havia muita gente interessada nele quando o recebemos do Man. United. O United mandou-nos depois uma bela mensagem, na qual reconhecia que o tínhamos tratado bem.»

Ryan Lowe afirma que Álvaro Fernández vai jogar num clube fantástico e acredita que o defesa vai triunfar no Benfica.

«Não apenas eu, mas a equipa técnica e os jogadores, todos tomaram conta dele. Tem agora a oportunidade de jogar num fantástico clube como o Benfica. Tenho a certeza de que vai triunfar. Por isso, parabéns ao Álvaro.»