João Cancelo brilhou nesta quinta-feira em Alvalade com a camisola da seleção na goleada de Portugal ao Liechtenstein e no final, foi questionado sobre o Benfica e respondeu, sorridente, sobre o clube no qual se formou.

«Acompanho muitas vezes o Benfica, espero ainda voltar a jogar lá um dia. Felizmente para mim, não calhámos do mesmo lado na Champions e espero que as coisas corram bem e encontrá-los na final.»

[sobre a mudança de treinador no Bayern Munique]

«Apanharam-me de surpresa ainda agora. Não conheço o novo treinador, mas quero agradecer ao Nagelsmann por me ter desejado e levado para o Bayern.»