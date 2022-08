O Benfica recebe o Dínamo Kiev (terça-feira, 20h00) na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga. David Neres acompanhou Roger Schmidt na conferência de imprensa desta segunda-feira e falou um pouco sobre a sua adaptação ao clube encarnado.

«Queremos impor o nosso futebol desde o começo e conseguir o resultado que pretendemos», começou por dizer o brasileiro, acrescentando: «A adaptação está a ser muito boa. O objetivo é conseguir títulos, entrar na fase de grupos da Champions e fazer uma boa campanha.»

David Neres está no radar da seleção do Brasil, mas coloca o seu foco no Benfica. «Espero lutar por títulos aqui. Seleção é consequência, o meu primeiro foco é aqui no Benfica. A pré-época e os primeiros amigáveis foram um pouco difíceis, porque estive muito tempo mas agora estou a sentir-me melhor, a cada jogo sinto-me melhor fisicamente, mentalmente e taticamente.»

«Como disse antes, o meu foco é ajudar a equipa o máximo possível. O resto que vier, é a consequência de um bom trabalho», acrescentou.

Considerado que o futebol encarnado «é muito parecido» com o futebol que jogava no Ajax, o extremo abordou ainda a parceria com Gilberto no flanco direito: «Tem sido muito bom. Claro que a língua ajuda, mas o mais importante é que ele é um grande jogador. O entendimento é fácil quando o outro jogador é de muita qualidade.»