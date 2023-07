O Benfica divulgou neste sábado o programa do estágio que vai realizar em St. George's Park, casa Federação Inglesa de Futebol.

A comitiva encarnada tem viagem marcada para Inglaterra neste domingo, mais concretamente Birmingham, pelas 21h45 em voo charter.

Durante a estadia em Terras de Sua Majestade, a equipa de Roger Schmidt vai realizar um particular à porta fechada com o Southampton no dia 12 a partir das 15h00.

Três dias depois, a 15 de julho, o Benfica deixa o St. George's Park após o almoço rumo à Suíça, onde no dia seguinte tem novo encontro de preparação com o Basileia pelas 15h00 de Portugal continental.