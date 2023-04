Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações no final da derrota no Estádio da Luz perante o FC Porto por 2-1:

«Não foi um bom momento. Não estivemos em boa forma e não jogámos a nosso melhor nível. O nosso golo não nos empurrou para controlarmos ou dominarmos o jogo como queremos fazer sempre. O FC Porto jogou muitas bolas longas e ganhou muitas segundas bolas. Por isso foi difícil para nós fazermos o nosso jogo normal.

Tanto como equipa como a nível individual não estivemos ao nosso nível. Não houve muitas oportunidades, tanto para uma equipa como para outra. O FC Porto chegou ao golo na segunda parte, nós ainda tentámos de todas as formas, mas temos de aceitar o resultado.

É muito desapontante para nós, porque sabíamos antes do jogo que esta era uma grande oportunidade para nos aproximarmos do título. Agora estamos numa situação completamente diferente. Além disso, é um grande jogo para os nossos adeptos, pelo que não jogar ao nosso melhor nível e não ganhar deixa-nos muito desapontados.

O FC Porto foi a melhor equipa hoje e mereceu ganhar. A história do jogo é que não estivemos a um nível alto, o FC Porto esteve bem e concretizou as oportunidades que teve, por isso ganhou.»