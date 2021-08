André Almeida regressou aos relvados neste sábado, no jogo do Benfica com o Arouca, após dez meses de ausência devido a lesão, e Jorge Jesus elogiou muito o jogador.

«É uma satisfação para todos nós o regresso do André, um dos capitães e titularíssimo durante muitos anos no Benfica. Para mim era fundamental nas minhas ideias jogo, em várias posições quando estive no Benfica da primeira vez. Ele é um jogador com umas características especiais.

Quando há um jogador que conhece tudo do jogo, é importante. Agora, foram dez meses lesionado, tem de recuperar fisicamente. Estes 30 minutos já deram um cheirinho a André. Espero que continue porque precisamos dele.»