O Benfica cumpriu nesta terça-feira o último treino antes da viagem para o Israel, onde na quarta-feira defronta o Maccabi Haifa para o encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Julian Draxler, que recupera de lesão, foi a única ausência notada nos 15 minutos abertos à comunicação social. Recorde-se que Enzo Fernández também vai falhar o jogo, mas devido a castigo.

Refira-se que o Benfica entra para a última jornada da fase de grupos da Champions já apurado para os oitavos de final. As águias somam 11 pontos, os mesmos do líder PSG, e ainda podem concluir o grupo no primeiro lugar.

O conjunto de Roger Schmidt, que abdicou do treino de adaptação ao Estádio Sammy Ofer, viaja ao princípio da tarde desta terça-feira para Israel e o jogo com o Maccabi Haifa (20h00 desta quarta-feira) será transmitido em canal aberto pela TVI e também no Maisfutebol.