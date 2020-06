Bruno Lage, Rafa e Pizzi apresentaram queixa contra desconhecidos por vandalismo, apurou a TVI.



Após o nulo frente ao Tondela e o ataque ao autocarro da equipa, as casas do treinador e jogadores do Benfica foram vandalizadas com insultos e ameaças.



Refira-se que já esta sexta-feira de manhã, as pinturas tinham sido apagadas. No caso de Pizzi, os insultos no portão principal da residência foram apagados, no caso de Rafa todo o portão foi completamente pintado de fresco, apagando todos os resquícios do vandalismo



Os autores ainda não foram identificados pela PSP que admitiu que entre os suspeitos podem estar elementos das claques do Benfica devido ao teor das mensagens.