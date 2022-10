O Benfica reforçou a liderança no campeonato com uma vitória no Estádio do Dragão, recinto do FC Porto, graças a um golo solitário de Rafa na etapa complementar do encontro.

Vários jogadores encarnados aproveitaram a viagem de regresso a Lisboa para deixar mensagens nas redes sociais, vibrando com o triunfo em casa do atual campeão nacional.

«Seguimos juntos sempre com a mesma atitude e humildade», escreveu o jovem António Silva, em linha com o comentário de Gilberto: «Grande vitória no clássico! Mais 3 pontos importantes! Seguimos juntos com muito foco e trabalho!»

Grimaldo refere uma «grande vitória» e João Mário salienta o mérito do Benfica: «Vitória merecida e segue a prova de que estamos no caminho certo.»

«Se o Benfica ganha, está tudo em ordem. Vamos equipa. Seguimos focados», atirou o argentino Enzo Fernández.