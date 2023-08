O PSG confirmou a contratação de Gonçalo Ramos, num vídeo onde o antigo internacional português Pauleta introduz o compatriota.

«Joguei durante cinco anos pelo Paris Saint-Germain e marquei 109 golos. Agora, é a tua vez de escrever a história do PSG. Bem-vindo ao nosso clube», disse o açoriano no vídeo que termina com imagens do hat trick de Ramos diante da Suíça no Mundial do Qatar.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o avançado de 22 anos esteve esta segunda-feira em Paris, onde realizou os exames médicos.

O PSG chegou a acordo com a SAD do Benfica no domingo para uma transferência por empréstimo com opção de compra obrigatória.

Os encarnados vão receber no imediato 20 milhões de euros numa operação de 65 milhões de euros com mais €15M em objetivos.

Para o lugar de Ramos, o Benfica está perto de assegurar a contratação de Arthur Cabral junto da Fiorentina.

