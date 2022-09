O Benfica está por esta altura em Turim, onde esta quarta-feira defronta a Juventus, num encontro da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Ora, os encarnados mantêm um vínculo estreito precisamente com o rival da vecchia signora, o Torino.

Por isso mesmo, uma delegação das águias esteve esta manhã na Basílica de Superga, junto à placa de homenagem ao Grande Torino e aos falecidos no acidente aéreo de 4 de maio de 1949. Os responsáveis encarnados colocaram ramos de flores no local e ainda se reuniram em oração com elementos do clube italiano.

Recorde-se que, naquele dia trágico, as 31 pessoas que seguiam no avião Fiat-G212 da ALI morreram depois da aeronave se ter despenhado contra uma parte da igreja. A bordo, estavam 18 jogadores daquela que é considerada na altura uma das melhores equipas da Europa, o Torino, equipa técnica, jornalistas e tripulação. Regressavam de Lisboa, após um jogo amigável entre o colosso italiano e o Benfica, que serviu de homenagem ao capitão encarnado Ferreira.