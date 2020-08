O primeiro reforço oficializado pelo Benfica para a próxima época, o jogador brasileiro Pedrinho, publicou um vídeo de despedida do Corinthians, clube que representou desde a formação.

O jogador agradeceu o apoio dos adeptos ao longo de todas as etapas, afirma ter cumprido o sonho de ouvir o nome ovacionado pela torcida e, com algum vernáculo pelo meio, prometeu voltar. «Eu vou, mas se Deus quiser, regressarei», disse.

Leia a mensagem na íntegra:

«Se despedir nem sempre é fácil, mas é preciso, então desde já quero dizer que foram sete anos neste grande clube. No clube pelo qual eu tenho o maior amor e gratidão, por pessoas que ali trabalham e fazem o Corinthians ser tão grande, da torcida mais apaixonada e fiel. Sempre tive o sonho de jogar aqui, e podem ter certeza, todos deveriam ter a sensação do que é jogar no Corinthians. Não há nada igual. Eu vou, mas podem ter certeza que o Corinthians sempre estará no meu coração. Obrigado a treinadores, jogadores, funcionários e torcedores, por tudo que fizeram por mim, desde a base ao profissional. Que isso não seja um adeus, e sim um até logo. AMO VOCÊS, FIEL»