Daniel Ramos anunciou, em conferência de imprensa, que pretende «clarificar» o seu futuro no Boavista «ainda durante esta semana», seja para prolongar a ligação clube do Bessa, que acaba no final desta época, seja para «ir para o mercado».

O técnico falou durante a antevisão do encontro com o FC Porto, jogo da 28.ª jornada da Liga, marcado para esta terça-feira, e uma das questões abordadas foi se já estava planear a próxima temporada.

«Esse é um tema que vai ser debatido o mais rápido possível. Já disse ao presidente para falarmos, porque também quero clarificar o meu futuro e isso vai ser, certamente, um tema para os próximos dias. Termino contrato e o clube quer também, certamente, definir a sua situação», afirmou Daniel Ramos.

O treinador declarou-se convicto de que, «a curto prazo», a relação entre as duas partes ficará definida. «Está tudo em aberto. Existem vários cenários», adiantou ainda, após ser questionado sobre qual a sua vontade.

«Posso confidenciar que o objetivo inicial [quando foi contactado pelo Boavista para treinar a equipa] era ser um ano e meio e, na altura, disse que era preferível fazermos um contrato só até ao final desta época e depois, se houvesse interesse das duas partes, aí sim, continuarmos, porque achei mais correto assim», salientou.

O técnico acrescentou que «o clube ficou até admirado» com a sua posição. Daniel Ramos foi apresentado a 18 de dezembro de 2019 como o novo treinador do Boavista, em substituição de Lito Vidigal, tendo assinado um contrato válido até ao final da presente temporada.

«Prefiro assim, porque tem de haver o sentimento de que ambos querem continuar. Isso vai estar em discussão, logo veremos. O que quero é, muito provavelmente ainda durante esta semana, resolver a minha situação com o clube, porque quero também ou dar continuidade ou ir para o mercado», destacou ainda.

O Boavista encontra-se, nesta altura, no oitavo lugar da classificação, com 35 pontos, estando muito perto de confirmar a continuidade no primeiro escalão para a próxima época.