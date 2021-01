A futebolista brasileira Marta, eleita cinco vezes a melhor jogadora do Mundo para a FIFA, está no centro de uma nova polémica que envolve o presidente do Brasil.

Esta segunda-feira, Jair Bolsonaro considerou «ridícula» uma pergunta que constava do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que se debruçava sobre as desigualdades salariais entre o futebol feminino e masculino no Brasil, dando como exemplos os vencimentos de Marta e Neymar.

«O banco de questões do Enem não é do meu governo. É de governos anteriores. Têm questões ali ridículas ainda, ridículas tratando de assuntos... Comparando mulher jogando futebol e homem. Porque é que a Marta ganha menos do que o Neymar? Não tem de ter comparaçao. O futebol feminino ainda não é uma realidade no Brasil», disse o governante durante uma conversa com apoiantes no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente do Brasil.

Mas Bolsonaro não se ficou por aqui. «Neymar ganha por ano o que todas as equipas do Brasil não faturam por ano. Como vai pagar-se a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. Ela é que faz o salário, ela é que mostra para onde o mercado deve ir. Então fazem questões absurdas, sempre pregando a igualdade, mas por baixo.»

As declarações do presidente brasileiro não caíram bem no seio de algumas figuras do futebol feminino canarinho, que consideraram que o mesmo estava a ser rebaixado pelo representante mais importante do país. E, horas depois, Marta, considerada uma das melhores de sempre do futebol feminino, deixou uma mensagem no Instagram: sem destinatário identificado, mas óbvio. «Uns serão lembrados como os melhores da história, já outros...», escreveu com uma fotografia dela num treino pela seleção do Brasil.

A questão do Enem abordava as desigualdades entre os salários anuais de 2017 de Marta (400 mil dólares) e de Neymar (14,5 milhões de dólares), bem como os desempenhos dos dois pela seleção brasileira, pela qual Marta tem mais de 100 golos, o dobro do atual jogador do PSG. Após um texto com uma infografia associada, era lançada uma pergunta com cinco hipóteses de resposta, sendo a certa a de que o futebol caracterizava-se «por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores».