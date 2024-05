O Brasileirão vai ser retomado no próximo sábado, segundo anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após uma paragem de duas semanas na sequência das terríveis inundações que afetaram o sul do país.

O campeonato brasileiro será retomado após decisão unânime dos 20 clubes primodivisionários, reunidos em Conselho Técnico Extraordinário no Rio de Janeiro, arrancando com a sétima jornada no sábado, dia em que estava previsto disputar-se já a nona ronda.

Ainda assim, nota a CBF em comunicado, o campeonato terminará no dia 8 de dezembro, «conforme previsto no início da temporada», permitindo aos clubes gaúchos «inverter a ordem de campo» da primeira volta, isto é, jogar fora de casa primeiro, se assim o desejarem e os adversários aprovarem.

No fundo, a competição vai aproveitar as datas FIFA, destinadas às competições de seleções, para recuperar tempo perdido, dando ainda esta exceção à regra aos três clubes do Rio Grande do Sul, Grémio, Internacional e Juventude, fortemente afetados pela catástrofe.

«Ficamos felizes porque a grande maioria dos clubes entendeu o que estamos a passar no Rio Grande do Sul. Tomámos algumas medidas paliativas para retomarmos e minimizar o desequilíbrio», destacou o presidente do Grémio, Alberto Guerra, citado em comunicado.

As inundações que atingiram várias cidades do sul do Brasil há um mês afetaram mais de dois milhões de pessoas, causando 169 mortos e 630 mil desalojados, enquanto 56 continuam desaparecidos.