Dezasseis anos depois de ter deixado o Brasil para rumar ao futebol japonês, Hulk regressou ao país natal para jogar no Atlético Mineiro.

O internacional canarinho, que passou pelo FC Porto entre 2008 e o início da temporada 2012/13, já comentou o novo desafio na carreira e explicou as razões que o levaram a aceitar o convite do emblema de Belo Horizonte.

«O Atlético Mineiro deu-me a oportunidade de voltar a jogar no meu país depois de tanto tempo. Um clube com uma das melhores estruturas do Mundo. Com um projeto fantástico. Uma torcida apaixonada e vibrante que abraça os seus ídolos. Vou retribuir com aquilo que sempre fiz. Com muitos golos, muita raça e muita vontade de vencer. Venho para ser campeão. Quero ouvir o grito da 'Galoucura'», escreveu nas redes sociais.

Recorde-se que, tal como o Maisfutebol chegou a noticiar, Hulk foi alvo do FC Porto durante este mercado de inverno. O avançado de 34 via com bons olhos um regresso ao clube onde conquistou mais títulos, mas as exigências salariais acabaram por cavar um fosso entre as partes.

O momento da assinatura do contrato de Hulk com o novo clube: